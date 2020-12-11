Mücadelemiz daha bitmedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Azadlık (Özgürlük) Günü" olarak kutlanan ve Karabağ zaferini taçlandıran önemli organizasyon için bulunduğu Azerbaycan'da kritik açıklamalarda bulundu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından karşılanan ve Bakü'deki programa katılan Başkan Erdoğan'ın Ermenistan halkına yaptığı çağrı dikkat çekti.



KUTLU NEFERLERE SELAM OLSUN

Erdoğan konuşmasında, özetle şunları söyledi: 30 yıllık aradan sonra Karabağ'ı Azerbaycan halkı ile buluşturan kutlu neferleri tebrik ediyor, onları cepheye gönderen anaların ellerinden öpüyorum. Bu önemli günde Azerbaycan'da olmaktan büyük bir onur ve gurur duyuyorum. İlham Aliyev kardeşime bu nazik daveti nedeniyle teşekkür ediyorum. Şehit düşen aziz askerlerimize rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Milli Lider Haydar Aliyev'i de burada rahmetle yad ediyorum.

KOMANDOLARIMIZ GEÇİT TÖRENİNDE

Terörle mücadelede önemli operasyonlara katılan Bolu 2. Komando Tugayı askerleri ve tugaya ait sancak Karabağ zaferi kutlamalarında yer aldı.



AZERBAYCAN'IN YANINDAYIZ

Azerbaycan, kardeşim İlham Aliyev'in dirayetli liderliği altında inşallah destan yazmaya devam edecektir. Türkiye ilk andan itibaren tüm kurum ve kuruluşları ile Azerbaycan'a destek vermiş, yanında olmuştur. Büyük lider Haydar Aliyev'in "İki devlet tek millet" sözünü şiar aldık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi Azerbaycan'ın kederini kederimiz, sevincini sevincimiz bildik. O nedenle Karabağ'ı yüreğimizde bir yara bildik. Bugün de sevincimizi paylaşmak, birlikte kutlamak için bir aradayız. Karabağ'ın alınması mücadelenin bittiği anlamına gelmiyor. Bu mücadele bundan sonra da çok daha farklı devam edecektir.



Azerbaycan vatandaşları Başkan Erdoğan'ı görmek için tören alanını doldurdu. Erdoğan, Bakü'de vatandaşların sevgi gösterisiyle karşılandı.



HESABI MUTLAKA SORULMALI

30 yılda taş üstünde taş bırakılmadığını gördük. Aliyev kardeşimin dediği gibi Fuzuli şehrinde bayrak asmaya bina bulunamamıştır. Mezarlıklar bile tahrip edilmişti. Camiler yıkılmış, minareler aynı şekilde tarumar olmuştu. Bütün bu hesabın sorulması gerekiyor. 100 masum sivil şehit edilmiş, analar yavrusuz, çocuklar anasız bırakılmıştır. Savaş sırasında 416 kardeşimiz de yaralanmıştır. Savaş hukuku ağır şekilde ihlal edilmiş, insanlık onuru ayaklar altına alınmıştır. Bunları görmeyenlerin vicdanları kararmış gözleri körleşmiştir. Bunun hesabını sormak boynumuzun borcudur.





ERMENİLER ESARETTEN KURTULMALI

Karabağ'a katliam ve gözyaşından başka hiçbir şey getirmeyenlerin artık akıllarını başlarına toplamaları gerekiyor. Ermenistan halkının da artık kendilerini geçmişin yalanlarıyla avutarak fakirliğe mahkum eden diasporanın esaretinden kurtulmalarını diliyoruz. Aliyev kardeşim onca acıya rağmen kalıcı istikrar için takdire şayan bir çaba sarf etmektedir. Biz de bu çabayı destekliyor muhataplarında değerlendirilmesini istiyoruz. Şehitlerimiz sayesinde toprak bütünlüğü hamdolsun yeniden tesis edilmiştir. Artık hasret kaldığımız Terter çayının suyuna Azerbaycanımız kavuşmuştur. Şuşa başlarındaki duman artık dertli değildir.



MACRON DEMEK Kİ SİYASETİ ÖĞRENEMEMİŞ

BAŞKAN Erdoğan ve Azeri mevkidaşı Aliyev, ikili görüşmenin ardından anlaşma imzaladı. Burada yaptığı konuşmada Karabağ sorununun 30 yıldır Minsk üçlüsü yüzünden sürüncemede kaldığını kaydeden Erdoğan, "Ne zaman kardeşlerimiz 'göbeğimizi keseceğiz' deyip adım attılar. Ondan sonra iş yürümeye başladı" dedi. 6'lı platformla bölgede barışın tesis edilebileceğini kaydeden Erdoğan, "Eğer olumlu cevap verirse Ermenistan'a da kapılarımızı açarız. Ermeni halkına kinimiz yok. Sıkıntımız Ermenistan yönetimiyle. Benim ülkemde yüz bin Ermeni vatandaşımız var" dedi. Konuşmasında Karabağ'ı tanıyan Macron yönetimini de eleştiren Erdoğan, "Demek ki daha siyaseti öğrenememiş. Devlet yönetimini de öğrenememiş. Nerede ne nasıl olur bunu da bilmiyor. Yarın bana kızacak. Öyle de olsa biz hakkı söylemek zorundayız" ifadelerini kullandı.





TÜRKİYE ÖRNEKTİR

AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı Aliyev ise şu ifadeleri kullandı: "Azerbaycan hak davasına çıkmıştır ve Türkiye Azerbaycan'nın yanındadır. Davamızda haklıyız. Dünyada Türkiye ve Azerbaycan kadar birbirine bağlı olan ikinci bir ülke yoktur. Dünyanın bir çok ülkesinde Türkiye hakkı adaleti koruyor. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'si, dünyaya bağımsızlık, mertlik ve cesaret örneğidir."



'KARDEŞLİĞİMİZ PAYİDAR KALACAK'

BAKÜ Şehitler Hıyabanı'nda şehit mezarlarına çiçek bırakan Erdoğan, anıt şeref defterine şunları yazdı: "Aziz Şehitlerimiz, bugün ebedi istirahatgahınızda aziz hatıralarınızı rahmetle yad ederken, can Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarının azatlığının bizlere yaşattığı gururu ve sevinci yüreklerimizin en derininde hissediyoruz. Vatan Muharebesini 44 günde şerefli bir zaferle taçlandıran Azerbaycan ile kardeşliğimiz, bıraktığınız mirastan güç alarak ilelebet payidar kalacaktır. Ruhunuz şad olsun."





TÜRK İHA'LARINA ÖVGÜ DOLU ANONS

BAKÜ'deki kutlamalarda cephede Ermenistan'ı darmadağın eden Bayraktar TB-2 İHA'ları da yer aldı. Azerbaycanlı sunucu canlı yayında o anları, "Araç üzerinde, düşmana korku salan, düşmanı sarsıcı, dağıtıcı, darbeler vuran, en son teknoloji SİHA Bayraktar TB-2 geliyor" ifadeleriyle aktardı. Türk SİHA'ları da Mehter Marşı eşliğinde tören alanında sergilendi.





Başkan Erdoğan, Karabağ'ın 28 yıl sonra kurtarılması dolayısıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Bakü'deki Şehitler Camii'nde şükür namazını eda etti.



ERMENİ PLAKALARI ZAFER TURUNDA

TÖRENDE dikkat çeken detaylardan biri de üzerinde "Karabağ Azerbaycan'ındır" yazan bir araç oldu. Araçta arka planının imha edilen Ermenistan tankları, zırhlı araçları ve diğer askeri araçlarının plakalarından oluştuğu görüldü.





2 BİN 783 ŞEHİT İÇİN 2 BİN 783 TÜRK ASKERİ

BAKÜ'deki törene Karabağ savaşında şehit olan 2 bin 783 askeri temsilen 2 bin 783 Türk askeri katıldı. Askerlerimizin geçişi sırasında, 'Ne güzel ki Türk kardaşın var. Yaşasın Azerbaycan Türkiye kardaşlığı' anonsu dikkat çekti. 1919 yılında da Türk ordusu Bakü'nün Rusya'nın elinden alınmasından sonra düzenlenen askeri geçit törenine katılmıştı.



KARABAĞ AZERBAYCAN'INDIR

BUGÜN Azerbaycan'ın olduğu gibi Türk dünyasının gurur günüdür. Rabbime bugünleri bize yaşattığı için şükürler olsun diyorum. Bir kez daha söylüyorum. "Karabağ Azerbaycan'ındır." Artık bu toprakları daha gelişmiş bir hale getirmek, çocuklarımız için daha yaşanılır kılmak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Bir kez daha değerli kardeşim İlham Aliyev'i, şanlı Azerbaycan ordusunu, Türk ordusunu yürekten tebrik ediyorum.

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