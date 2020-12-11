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Haberler Politika NATO’dan AB’ye Türkiye tavsiyesi

’dan ’ye tavsiyesi

NATO’dan AB’ye Türkiye tavsiyesi
Giriş Tarihi: 11.12.2020

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, dün başlayan ve bugün de sürecek olan Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde Türkiye hakkında yapılacak görüşmelerle ilgili olumlu yaklaşım tavsiyesinde bulundu. Stoltenberg, "Farklılıklar ve anlaşmazlıklar var ve bunları ele almalıyız ama aynı zamanda Türkiye'nin NATO'nun ve Batı ailesinin parçası olduğu gerçeğini fark etmemiz lazım" dedi. Stoltenberg, konuşmasında Türkiye'nin en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ve terör saldırılarından en çok etkilenen ülke olduğunu da vurguladı.

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