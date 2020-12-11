“Türk Birliği’nin ilk göstergesi”

BAŞKAN Erdoğan'ın Karabağ zaferi nedeniyle Bakü'de katıldığı töreni askeri strateji ve güvenlik uzmanları Yeni Asır için değerlendirdi. Türkiye'nin özellikle son 20 yılda siyasette yaşanan istikrarlı yönetim nedeniyle ekonomik ve teknolojik alanda gerçek kimlik ve potansiyeline ulaşmak için önemli mesafeler aştığını belirten Stratejist Erhan Çalışkan, "Ülkemiz, bunun sonucunda en güçlü devletlere meydan okuyan güçlü bir orduya, dış müdahaleler ile kolayca krize sürüklenen kırılgan bir ekonomiden, üretken dünyaya açık rekabetçi bir ekonomiye dönüşmüştür" diye konuştu. Erdoğan'ın Azerbeycan'a gidişinin iki önemli nedeni olduğunu söyleyen Çalışkan, "Bunlardan biri Türk dünyasının birleşmesinin sonuçlarını ifade etmektir. İkincisi ise Türkiye'nin bölgesel güç olma yolunda attığı Türkiye, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Gürcistan, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Moğolistan, Rusya, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Ukrayna olmak üzere 14 ülkenin ekonomik merkezi olma yolunda attığı adımları askeri ve siyasi olarak da destekleme anlamı taşımaktadır" diye konuştu

BU BİR BAŞLANGIÇ

ÜLKEMİZİN kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk Birliği'nin köprüsü olarak Azerbaycan'ı gördüğünü hatırlatan Güvenlik ve Terör Uzmanı Emekli İstihbarat Albay Çoşkun Başbuğ ise, "Azerbaycan'da rahmetli Turgut Özal da ciddi hamleler yapmıştı. Bu dönemden sonra ilk defa Erdoğan devreye girdi. 15 Temmuz sonrası biz Azerbaycan üzerinden Türk birliğini sağlamak için çok ciddi kararlılık gösterdik. Tek millet ve iki devlet sloganına tek ordu sloganını ekleme zamanı geldi. Düşmana korku ve dosta güven verecek bir tablo ortaya çıkardık" dedi. İki liderin verdiği mesajlara da dikkat çeken Başbuğ, "Karabağ her şeyin sonu değil daha yapacak çok şeyimiz var. Bana göre bu kırılma anıdır. İleride oluşacak Türk Birliği'nin en büyük hamlesidir. Bir başlangıçtır" dedi.



MERT ALPDÜNDAR