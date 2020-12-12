AB Liderler Zirvesi’nden Türkiye’ye yaptırım çıkmadı

AVRUPA Birliği Liderler Zirvesi'nde Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Türkiye'ye yönelik ağır yaptırım alınması talebi onay görmedi. Paylaşılan sonuç bildirisinde Türkiye ile Yunanistan arasında istikşafi görüşmelerin yeniden başlayabilmesi için gerginliğin düşürülmesinde AB tarafının ısrarcı olduğu ifade edilirken, AB'nin Türkiye ile ilişkilerinin gelişmesinde stratejik çıkarı bulunduğu belirtildi.



Silah ambargosuna ret

YUNANİSTAN ve Güney Kıbrıs'ın talep ettiği Ankara'ya silah ambargosuna, Almanya Başbakanı Angela Merkel'den ret geldi. "Türkiye'ye silah ihracatının NATO üyeleri arasında ve yeni ABD yönetimiyle koordinasyon içinde tartışılması konusunda hemfikir kaldık" ifadelerini kullanan Merkel, mart ayına kadar Josep Borrell'i Türkiye ile ilişkiler hakkında rapor hazırlamakla görevlendirdiklerini kaydetti.



TÜRKİYE'YE ekonomik yaptırım talebi kabul görmeyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise zirve kararlarını "Türkiye'ye karşı yeni yaptırımlar, AB'nin yörüngesindeki istikrarsızlaştırıcı eylemleri artık kabul etmeyeceğini gösteriyor" diye değerlendirdi. Macron bununla birlikte AB'nin Türkiye ile diyaloğa açık olduğunu dile getirdi.