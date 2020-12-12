‘Avrupa’nın geleceği için kritik önemdeyiz’

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AB zirvesi kararları ile ilgili yaptığı açıklamada Avrupa'nın bugüne kadar Türkiye'ye yönelik sözlerini tutmadığını hatırlattı. Çelik, "Türkiye olmadan Avrupa olmaz. AB, Türkiye ile ilişkilerinde pozitif ajandaya sahip olmalıdır. Bu tüm Avrupalıların ortak geleceği için kilit öneme sahiptir. Avrupa, Türkiye olmadan hiçbir temel sorunu çözemez. 10 Aralık AB Zirvesi Sonuçları'na eklenen yanlı ve hukuka aykırı kararları reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

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