Başkan Erdoğan açıkladı! Kiralara düzenleme geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreninde konuştu.



Erdoğan "Milletimizin hiçbir ferdini salgın döneminde yalnız bırakmadık. Kiralarda vesaire düzenlemelere gidiyoruz. Onları da kısa zamanda büyük ihtimalle kabine toplantımızın ardından açıklayacağız" açıklamasında bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

"VAKA SAYILARI DÜŞÜNCE KISITLAMALARI AZALTMAYA BAŞLAYACAĞIZ"

"Gaziantep'imize, bölgemize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Ne sağlık hizmetlerimizden ne de yatırımlarımızdan vazgeçiyoruz. İnşallah vaka sayılarımızın düşmeye başlamasıyla kısıtlamaları azaltmaya başlayacağız.

KİRA MÜJDESİ

Üretimi ve istihdamı sürdürmek için gereken her tedbiri aldık. Çiftçiyi, esnafı asla unutmadık. Bunun yanında kiralarda vesaire düzenlemeye gidiyoruz. Onları da Kabine Toplantımızın ardından açıklayacağız. Pek çok destek programını hayata geçirdik. Böylesine kapsamlı bir sağlık ve ekonomi krizini herhangi bir yıkıma izin vermeden bugüne kadar getirdik.

"AŞI ÇALIŞMALARINA UMUTLU BAKIYORUM"

Aşı çalışmalarıyla önümüzdeki döneme çok daha umutlu bakıyorum. Önümüzdeki bahar aylarından itibaren her şeyi olabilecek en iyi seviyeye getirebilmek adına çalışıyoruz.

"SU TASARRUFUNA DİKKAT ETMEMİZ GEREKİYOR"

Su hayattır. Ülkemiz zengin su kaynaklarına sahip olmadığı için, mevcut imkanları en verimli şekilde kullanmamız şart. Oldukça kurak bir yıl geçiriyoruz. Su tasarrufuna hep birlikte dikkat etmemiz gerekiyor.

"AÇILIŞINI YAPMAKTA OLDUĞUMUZ PROJE ÜLKEMİZİN EN BÜYÜK İKİNCİ PROJESİ"

Elimizdeki imkanları küçük tedbirlerle destekleyerek barajlarımız yeniden suyla dolana kadar dikkatli hareket etmeliyiz. Açılışını yapmakta olduğumuz Gaziantep'in 2050 yılına kadar ihtiyacını karşılayacak proje, ülkemizin en büyük ikinci projesidir. Suyun doğal eğilme temini sayesinde tek kuruş enerji masrafı yapılmadan şu ana kadar şehrimize 110 metreküp su sağlandı. Belediyemiz içme suyunda yüzde 20 indirim yaparak bu avantajı vatandaşımıza hemen sağlamıştır.

G.ANTEP VE KİLİS ARASINDAKİ BÖLGE TARIM ARAZİSİ OLUYOR

Gaziantep ve Kilis arasındaki bölgeyi ülkemizin en önemli tarım arazisi alanına çeviriyoruz. Tabii Gaziantep'teki tek baraj ve gölet yatırımlarımız bunlardan ibaret değildir. Halen proje ve inşaat aşamasında çok sayıda yatırımımız var."