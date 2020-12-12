İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, depremde binası hasar gören Aydın Emniyet Müdürlüğü'nün yeni hizmet binasının yapım sürecinin hızlandığı söyledi. Soylu'nun müjdesi Aydın'da sevinçle karşılanırken yeni binanın 3 yıl içerisinde Efeler'e bağlı Işıklı Mahallesi'nde yapılacağı öğrenildi.
Soylu’dan Aydın’a emniyet binası müjdesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.