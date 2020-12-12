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Haberler Politika Soylu’dan Aydın’a emniyet binası müjdesi

Soylu’dan ’a emniyet binası müjdesi

Soylu’dan Aydın’a emniyet binası müjdesi
Giriş Tarihi: 12.12.2020
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, depremde binası hasar gören Aydın Emniyet Müdürlüğü'nün yeni hizmet binasının yapım sürecinin hızlandığı söyledi. Soylu'nun müjdesi Aydın'da sevinçle karşılanırken yeni binanın 3 yıl içerisinde Efeler'e bağlı Işıklı Mahallesi'nde yapılacağı öğrenildi.
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