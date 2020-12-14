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Haberler Politika Bakan Soylu’dan Yunan bakana: İşkencede seviye atladınız

’dan : İşkencede seviye atladınız

Bakan Soylu’dan Yunan bakana: İşkencede seviye atladınız
Giriş Tarihi: 14.12.2020

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesi ile Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, Yunanistan unsur-larınca Türk kara sularına can salı içeri-sinde geri itilen 28 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kur-tarıldı. Bunun üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabın-dan paylaşım yaptı. Bakan Soylu yaptı-ğı paylaşımda Yunan Bakan Notis Mitarac-hi'yi etiketleyerek, "Sahil Güvenlik unsurlarınız işkence ve insanlık dışı muamelede her geçen gün seviye atlıyor" dedi.

ADEM ÜLKER

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