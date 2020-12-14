Kybele vatanına geri döndü

TARİH öncesi dönemlerde bolluğun ve bereketin sembolü, koruyucusu olduğuna inanılan "ana tanrıça" Kybele heykeli, yaklaşık 60 yılın ardından Türkiye'ye geri getirildi. İstanbul Arkeoloji Müzesinde bin 700 yıllık "Kybele"nin tanıtımını yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "1960'lı yıllardan beri ülkesinden uzak kalmış olan Kybele heykeli artık ait olduğu topraklara, vatanına gelmiştir" ifadelerini kullandı. 1970'li yıllarda yurt dışına kaçırılan, milattan sonra 3'üncü yüzyıla tarihlendirilen "Kybele heykeli" yeni müzenin tamamlanmasından sonra Afyonkarahisar'a dönecek.