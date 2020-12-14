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Haberler Politika Washington’da karşıt gruplar birbirine girdi

’da karşıt gruplar birbirine girdi

Washington’da karşıt gruplar birbirine girdi
Giriş Tarihi: 14.12.2020

ABD'NİN başkenti Washington'da ABD Başkanı Donald Trump'a destek eylemleri sırasında karşıt görüşlü gruplar arasında kavgalar çıktı. Cuma akşamından itibaren Washington sokaklarında toplanmaya başlayan Trump destekçileri ile solcu Antifa ve Siyahlar'ın Hayatı Önemlidir hareketi mensupları arasında kavgalar çıktı. BLM Meydanı'na gitmek isteyen bir grup ile Trump destekçileri arasında çıkan arbedede 8 kişinin yaralandığı belirtilirken 23 kişi de gözaltına alındı.

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