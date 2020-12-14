Yeni önlemler masada

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantının en önemli gündem maddesi korona virüsle mücadele olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüsle mücadelede gelinen son noktayla ilgili sunum yapacak. Bir süredir uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının ve önlemlerin sahaya yansıması masaya yatırılacak. Toplantıda ayrıca, yılbaşı kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının kaç gün uygulanacağı da ele alınacak.

DESTEK AÇIKLAMALARI

Eğitim takvimine göre 4 Ocak'ta açılması öngörülen okulların durumu da toplantıda değerlendirilecek. Toplantıda alınan kararları ve yeni önlemleri Başkan Erdoğan açıklayacak. Erdoğan'ın yeni önlemlerin yanı sıra başta kiralar olmak üzere salgından olumsuz etkilenen kesimlere yönelik uygulanacak destekleri de açıklaması bekleniyor. Toplantıda aşı çalışmaları ile ilgili durum da ele alınacak. Yurtdışından alınacak aşıların uygulanmasıyla ilgili süreç ile yerli aşıların durumu da değerlendirilecek.

HASAN AY