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5 büyükelçi Erdoğan’a güven mektubu sundu

5 büyükelçi Erdoğan’a güven mektubu sundu
Giriş Tarihi: 16.12.2020

Türkiye'de göreve başlayan 5 büyükelçi dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde büyükelçileri ayrı ayrı kabul etti. Lüksemburg Büyükelçisi Angele da Cruz, Letonya Büyükelçisi Peteris Vaivars, Bangladeş Büyükelçisi Mosud Mannan, Japonya Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki, Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Liu Shaobin güven mektuplarını Erdoğan'a sundu. Öte yandan Erdoğan, dün Yüksek İstişare Kurulu toplantısına da başkanlık etti.

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