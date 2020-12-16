Başkan Erdoğan'dan Niğde-Ankara Otoyolu açılışında önemli mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu 2. Kesim Açılış Töreni'ne Canlı Bağlantı ile katıldı.



Törende açıklamalarda bulunan Erdoğan, ABD'nin yaptırım kararına çok sert tepki gösterdi, "Ülkemizde meşru rekabet zemininde mücadele edemeyenler tek taraflı yaptırım tehditleriyle bizi yolumuzdan çevirmeye çalışıyor. Bir süredir gündemde olan ABD yaptırımları açıklandı. Çok net ifade ediyorum 2017'den bu yana CAATSA konusunda hiçbir ülkeye Türkiye'den başka bu yaptırım uygulanmamıştır. İlk defa bir NATO üyesi olarak ülkemize uygulanmıştır.Bu nasıl bir ittifaktır?" dedi

"ABD yaptırımları açıklandı. Çok net ifade ediyorum. 2017'den bu yana CAATSA konusunda Türkiye'den başka hiçbir ülkeye uygulandı. İlk defa NATO üyesi olarak ülkemize uygulanmıştır" diyen Erdoğan, "Bu nasıl müttefikliktir? Bu karar ülkemizin egemenlik haklarına saldırıdır. Asıl amaç ülkemizin savunma sanayiindeki önünü kesmektir" ifadelerini kullandı.

"MAKSAT BAĞCIYI DÖVMEK"

Erdoğan, daha önceden muhataplarına "S-400 konusunda endişeniz varsa diplomasi yoluyla çözelim" önerisinde bulunduklarını hatırlatarak şöyle devam etti: "Maksat üzüm yemek değil bağcıyı dövmek. S-400 olmasaydı başka gerekçelerle benzer duruma başvurulacağı anlaşılıyor."

"ESKİSİNDEN DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ"

Savunma sanayiini bağımsız hale getirmek için eskisinden daha fazla çalışacaklarını söyleyen Erdoğan, "Böyle bir durumla ilk kez karşılaşmıyoruz. 1974'te de benzer yaptırımlara tabi tutulmuştuk. Ondan sonra savunma sanayiinin temellerini attık. Türkiye artık bu tür yaptırımlarla kilitlenme noktasını çoktan geride bıraktı. Her sıkıntı bize çözüm için bir kapı aralayacaktır. Bir kez daha bu şarkı burada bitmez diyoruz" ifadelerini kullandı.

ANKARA-NİĞDE OTOYOLU AÇILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun hazır buluduğu törende, 330 kilometre uzunluğundaki Ankara-Niğde yolunda ikinci kısmın açılmasıyla, ulaşım süresi 4 saat 14 dakikadan, 2 saat 22 dakikaya inecek. Edirne'den Şanlıurfa'ya uzanan otoyol aksında önemli bir görev üstlenecek Ankara- Niğde Otoyolu'nun 152 kilometrelik ikinci kesimindeki (113 kilometre otoyol, 39 kilometre bağlantı yolu) çalışmalar tamamlandı. Yolun, Ankara-Acıkuyu Kavşağı arasında kalan 119 kilometrelik ilk kesimi ile Alayhan ve Gölcük kavşakları arasındaki 59 kilometrelik üçüncü kesimi 4 Eylül'de düzenlenen törenle hizmete açılmıştı.

TURİZME DE KATKI

Edirne'den başlayarak, İstanbul ve Ankara üzerinden Güneydoğu'ya kadar uzanan otoyolun kesintisiz sağlanmasında önem arz eden Ankara-Niğde Otoyolu, uluslararası erişimin yanı sıra ticari ve turistik ulaşımı da kesintisiz hale getirecek. Yap-işlet-devret modeliyle inşa edilen otoyolla, yıllık 127 milyon 551 bin litre yakıt tasarrufu ve karbon emisyonunda 318 milyon 240 bin kilogram azalma sağlanacak. Otoyol, 1985 yılında Dünya Miras Listesi'ne dahil edilen Göreme Milli Parkı, Derinkuyu Yeraltı Şehri, Kaymaklı Yeraltı Şehri, Karlık Kilisesi, Aziz Theodore Kilisesi, Karain Güvercinlikleri ve Soğanlı Arkeolojik Alanı gibi turizm merkezlerine de ulaşımı kolaylaştıracak.





208 OLAY ALGILAMA KAMERASI

"Türkiye'nin en akıllı otoyolu" tek bir ana kontrol merkezinden yönetilecek. Sistem kapsamında otoyola 3 omurga halinde 1.3 milyon metrelik fiber optik kablo altyapısı döşendi; otoyol boyunca 500 trafik sensörünün yanı sıra 9 meteorolojik ölçüm istasyonu, 208 olay algılama kamerası, 335 akıllı ulaşım saha yönetim ünitesi ve 687 dijital ortam sunucusu kurulumu yapıldı.





KUZEY MARMARA DA AÇILIYOR

Kuzey Marmara Otoyolu'nun İzmit-Akyazı arasında kalan kesimi de 19 Aralık günü törenle açılacak. Güzergah üzerindeki bağlantı yolları ile İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da trafik yoğunluğunun azalması bekleniyor. Proje kapsaamında inşa edilen gidiş ve geliş yolu 4'er şeritten oluşurken, Kuzey Marmara Otoyolu'nun 4 şeritli tünelleri ise dünyanın en geniş tünelleri olma özelliğine sahip.