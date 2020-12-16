Türkiye ekonomisine saldırı planı tutmadı

Türkiye, uzun süredir çevre ülkelerde yaşanan derin krizlerin etkileriyle mücadele ediyor. Dolayısıyla ülkemizi yönetenler de enerjilerinin önemli bir bölümünü maalesef bu dış aktörlerin yarattığı olumsuzlukları minimize etmeye harcıyor. Sınırlarımızın dibinde Suriye'de 10 yılı aşkın süredir yaşanan insanı kriz, Türkiye'yi de derinden etkiliyor. Ülkemizin güney sınırları, küresel güçlerin kirli planlarına sahne olurken, bu kirli planların yarattığı olumsuzluklardan korunmak için karşı hamleler yapmak gerekiyor.

İNSANİ KRİZ VE GÖÇ

Suriye krizinden nemalanma yarışına giren başta ABD ve Rusya gibi ülkeler, terör örgütlerine verdikleri silah ve mali desteklerle bölge halkının akın akın topraklarını terk etmesine neden oldu. Yıllardır terör örgütleri eliyle Ortadoğu'yu kan gölüne çevirerek dizayn etmek isteyen bu güçler, Suriye'de fitilini ateşledikleri iç savaşla Türkiye'nin bugüne kadar görülmemiş bir göç dalgasına maruz kalmasına neden oldu. Ülkemizi Avrupa'ya transit geçiş noktası olarak kullanan Suriyeli mülteciler Ege Denizi'nde ve sınır kapılarında Avrupa ülkelerinin zulümlerine maruz kaldı.

TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK SINAV

Türkiye önce mülteci krizi ve terör saldırılarıyla sınandı. Göç dalgasını önleyici tedbirlerin alınması için vaad edilen mali destek sözleri yıllarca tutulmadı. Türkiye ekonomisi üzerinde ciddi yüklere neden olan mülteci krizinde Başkan Erdoğan'ın uluslararası her platformda defalarca dile getirmesine rağmen ortak bir yol bulunamadı. Sınırdaki terör tehdidi ve göç dalgasını önlemek için Türkiye, Suriye'nin kuzeyine yönelik Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve son olarak Barış Pınarı harekatlarını düzenledi. Türkiye'nin diplomasinin yetersiz kalması nedeniyle askeri seçenekleri masaya koymasına neden olan bu saldırıların son ayağı ise ekonomiye yönelik oldu.

'EKONOMİSİNİ YIKMAYA HAZIRDIK'

Görev süresi boyunca Ankara'nın bu tarz askeri hamlelerini durdurmak için çaba gösterdiğini ifade eden Jeffrey, Başkan Erdoğan'ın da Türkiye'den ayrı değerlendirilmesi gereken bir aktör olduğunu vurguladı. Jeffrey, "Erdoğan, ona dişlerinizi gösterene kadar geri adım atmayacaktır. Suriye'nin kuzeyinde Ekim 2019 ateşkesini müzakere ederken yaptığımız buydu. Ekonomilerini yıkmaya hazırdık. Türkiye'nin kendi adına, bir mantığı ve argümanları var. Önemli bir müttefik ve İran'la Rusya'ya karşı bir siper olarak rolleri düşünüldüğünde, en azından argümanlarını dinlememiz ve ortak çözümler bulmamız icap eder" dedi.



KİRLİ OYUNLAR YİNE DEVREYE GİRDİ

TÜRKİYE, Suriye, Doğu Akdeniz, Libya ve son olarak Kafkaslar'da üstlendiği misyon nedeniyle aslında ABD gibi Avrupa'nın da hedefinde yer alıyor. Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları nedeniyle Yunanistan ve Rum Kesimi, Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde Ankara'ya yönelik ekonomik yaptırım baskısı oluşturmaya çalıştı. Fransa'nın da desteğini alan bu ikilinin oyunu tutmadı. Başkan Erdoğan'ın da "Bizi fazla ırgalamaz" sözleriyle dile getirdiği beklenen yaptırım kararı çıkmadı. Ancak, ABD Başkanı Donald Trump giderayak Türkiye ile Rusya'dan S-400 alımı ile gündeme gelen ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası'nı (CAATSA) imzalayarak yaptırım planını devreye alacağını duyurdu.

İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA YAPTI



KİLOMETRELERCE öteden Suriye'ye müdahaleyi sürdüren ABD, krizin masada çözümüne katkı sağlamak bir yana dursun, çözümsüzlüğe hizmet etmeyi sürdürme yoluna gitti. Bu süreçle ilgili ABD'nin yürüttüğü politikanın birinci derece uygulayıcılarından olan eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, geçtiğimiz gün ülkesinin yürüttüğü bu çirkin politikayla ilgili itiraf gibi bir açıklamada bulundu. Aynı zamanda ABD'nin eski Türkiye Büyükelçisi olan Jeffrey, Al Monitor haber sitesine verdiği röportajda, Türkiye'ye yönelik planları açık etti. Jeffrey, Ankara yönetiminin Ekim 2019'da Suriye'nin kuzeyindeki terör koridoru kurma girişimlerine karşı başlattığı operasyonları durdurması için ABD'nin devreye girdiğini belirterek, Türkiye'nin operasyonlarına son vermemesi durumunda, ekonomisini yıkmaya yönelik girişimler başlatmaya hazırlandıklarını dile getirdi.



JAMES JEFFREY KİMDİR?

1983-1987 yılları arasında Adana ve Ankara'da siyasi subay olarak görev yapan Jeffrey, Türkiye'yi yakından tanıma fırsatı bulmuş bir isim. 1999'da da kısa süre Türkiye'de misyon şefi vekili olarak görev alan Jeffrey, 3 Aralık 2008-31 Temmuz 2010 tarihleri arasında ise ABD'nin Ankara Büyükelçiliği görevinde bulundu. 17 Ağustos 2018 tarihinde Amerikan Dışişleri Bakanlığı Suriye Özel Temsilcisi yapılan Jeffrey, Türkiye ve bölgeye yönelik operasyonlarla ilgili ABD'nin dış politikasına hizmet eden kilit bir isim olarak tanınıyor.



ANKARA SON DERECE ÖNEMLİ BİR YERDE

BAŞKAN Erdoğan'ın güç konusunda iyi değerlendirmelerde bulunduğu yorumunu yapan Jeffrey, şu ifadeleri kullandı: "Mantıklı bir aktör. Dolayısıyla eğer Joe Biden dünyayı bugün birçoğumuzun gördüğü gibi neredeyse eşitler arasındaki bir yarış olarak görürse, Türkiye son derece önemli bir yere geliyor. Erdoğan'ın sadece sekiz ayda İdlib, Libya ve Dağlık Karabağ'da yaptıklarına bakın. Bu üç yerde de, Ruslar veya onların müttefikleri kaybetti."



RUSYA VE İRAN'IN DOĞAL RAKİBİ

Ankara'nın önemli bir NATO üyesi olduğunu vurgulayan Jeffrey, konuşmasını şu sözlerle devam ettiriyor: "Türkiye çok önemli bir NATO üyesi. İran'a karşı savunma yapan tüm anti-balistik füze sisteminin çekirdeğini oluşturan NATO radarı Türkiye'de. Muazzam askeri varlığımız mevcut. Türkiye olmadan Ortadoğu, Kafkaslar veya Karadeniz'de gerçekten yapamayız. Ayrıca Türkiye, Rusya ve İran'ın da doğal bir rakibi."



BİDEN'A ERDOĞAN TAVSİYESİ

ABD'Lİ diplomat, "Biden yönetimine Erdoğan'la en baştan nasıl bir ilişki kurmasını tavsiye edersiniz?" sorusuna ise "Öncelikle Erdoğan'ı Türkiye'den ayrı düşünmelisiniz" yanıtını verdi. Biden için öncelikli olan beş meseleyi Çin, Rusya, Kuzey Kore, İran'la nükleer anlaşma ve iklim krizi olarak sıralayan Jeffrey, "Altıncı konu Türkiye çünkü ilk beşin ikisini, İran ve Rusya'yı doğrudan ilgilendiriyor. Ve sekiz veya dokuzuncu sırada yer alacak olan terörizm meselesini de ilgilendiriyor" ifadelerini kullandı.

ZÜMRÜT YILMAZ