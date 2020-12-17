‘Bizi yolumuzdan döndüremeyeceksiniz’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu 2. Kesim Açılış Töreni'ne katıldı. Burada yaptığı açıklamada yol ile ilgili detayların yanı sıra ABD'nin Türkiye'nin S-400 alımını bahane göstererek yürürlüğe koyduğu CAATSA yaptırımlarını eleştiren Erdoğan, özetle şunları söyledi:

BEŞİNCİ KOL FAALİYETLERİ

Türkiye'yi istedikleri şekilde yönlendiremeyenlerin, ülke içindeki muhalefeti ve kurumlarını maşa olarak kullandıklarının farkındayız. Bu beşinci kol faaliyetlerini de boşa çıkaracağız. Çok net söylüyorum, ülkemizle meşru rekabet zemininde mücadele edemeyenler tek taraflı yaptırım tehditleriyle bizi yolumuzdan çevirmeye çalışıyor. Bir süredir gündemde olan ABD yaptırımları açıklandı. Çok net ifade ediyorum 2017'den bu yana CAATSA konusunda hiçbir ülkeye Türkiye'den başka bu yaptırım uygulanmamıştır. İlk defa bir NATO üyesi olarak ülkemize uygulanmıştır.

BU NASIL BİR İTTİFAKTIR?

Bu nasıl bir ittifaktır? Nasıl bir müttefikliktir? Bu karar ülkemizin egemenlik haklarına yönelik aleni bir saldırıdır. Kararın gerekçesi Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasıdır. Peki, Türkiye bu yola ne için başvurmuştur? Amerika çok uzun zamandır kendi elindeki hava savunma sistemlerinin ülkemize satışına izin vermiyor. Kaldı ki F-35 uçaklarının bine yakın parçasını Türkiye üretip Amerika'ya veriyor. Senato'da çıkan engellerin yanı sıra bu sistemleri almak için istediğimiz şartların hiçbirini karşılamayan Amerika, biz ihtiyacımızı başka yerden karşıladık diye yaptırım silahını çekmiştir.

ASIL AMAÇ SAVUNMA SANAYİMİZ

Önümüze konan Türkiye'nin S-400 alması ve bu sistemin hiçbir teknik izah getirilemeyen F-35'ler için, paranın büyük kısmını verdiğimiz halde tehdit teşkil ettiği iddiası sadece bir bahaneden ibarettir. Asıl amaç, ülkemizin savunma sanayiinde son dönemde başlattığı atılımların önünü keserek yeniden bizi mutlak olarak kendilerine bağımlı hale getirmektir. Üstelik bunu kendi yayınladıkları raporda alenen belirtiyorlar.

BU ŞARKI BURADA BİTMEZ

Savunma sanayiini bağımsız hale getirmek için eskisinden daha fazla çalışacağız. Böyle bir durumla ilk kez karşılaşmıyoruz. 1974'te de benzer yaptırımlara tabi tutulmuştuk. Ondan sonra savunma sanayiinin temellerini attık. Türkiye artık bu tür yaptırımlarla kilitlenme noktasını çoktan geride bıraktı. Her sıkıntı bize çözüm için bir kapı aralayacaktır. Bu şarkı burada bitmez. Bir kez daha durmak yok yola devam diyoruz.



1.6 MİLYAR TL'LİK TASARRUF

Bağlantı yollarıyla toplam uzunluğu 330 kilometreyi bulan otoyolun 1. ve 3. kesimlerinin eylül başında açıldığını hatırlatan Erdoğan, "Şimdi yolun tamamını açıyoruz. Marmara, İç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'yu birbirine bağlayan bu proje sayesinde Edirne'den Şanlıurfa'ya kesintisiz ulaşım mümkün hale gelmiştir. Mevcut güzergahta 4 saati bulan seyahat süresi neredeyse yarıya inecek. Vakit ve yakıt tasarrufu sayesinde yılda 1.6 milyar liranın üzerinde katkısı olacak" dedi.





DESTEKLERE DEVAM EDECEĞİZ

Sağlık adımlarıyla yatırımların hız kesmeden sürdüğüne dikkat çeken Erdoğan, "İnşallah Cumartesi günü Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kısmını açacağız. Salgın tedbirleri sebebiyle işlerine ara veren esnafımıza 3 ay boyunca 5 milyar liralık destek paketi açıkladık. Ayrıca kamu arazilerini kullanan turizmciler için 1 milyar liraya varan bir erteleme getirdik. Kısa çalışma ödeneğinden doğrudan yatırımlara kadar daha önce başlattığımız destekleri sürdürüyoruz. Elimizdeki kaynakları en verimli şekilde kullanarak iş insanlarımızın yanında oluyoruz. Salgın ortadan kalkana kadar desteklere devam edeceğiz" dedi.