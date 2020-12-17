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‘Bundan sonra uykularınız kaçacak’

Genel Başkanı , 'nin egemenlik haklarını kullanarak aldığı Hava Savunma Sistemlerini gerekçe göstererek CAATSA yaptırımlarını sahaya süren 'ye ateş püskürdü

‘Bundan sonra uykularınız kaçacak’
Giriş Tarihi: 17.12.2020

Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Bahçeli, "S-400'ü niye aldınız diye parmak sallayanların, geçmişte talep edilen silahları ve füze savunma sistemlerini satmamak için hangi sanal gerekçelere müracaat ettikleri herkesin malumudur. Türk milletine parmak sallanmaz, sallayan bunun sonuçlarından kurtulamaz. Türkiye'nin milli savunma sanayiindeki kazanımları dost görünümlü muhasım odakların uykularını kaçırmaktadır. İnşallah bundan sonra da asla uyuyamayacaklar, bunları uyku tutmayacaktır" dedi.

TRUMP yönetiminin giderayak Türkiye'ye yönelik açıkladığı kabulü imkansız yaptırımların skandal olmakla birlikte saygısızlık ve nezaketsizlik olduğunu kaydeden Bahçeli, "Bu yaptırımlar utancın ve uyuşmuş aklın tezahürüdür. MHP, yaptırım kararlarını reddetmekle birlikte kınamaktadır. Bugüne kadar bir NATO müttefikine yaptırım uygulanmamıştı. 1975'ten beri ABD böyle bir yanlışın faili olmamıştı. Nitekim ABD'nin Türkiye'ye şaşı bakışı, soğuk yaklaşımı böylelikle tevsik edilmiştir. Hiçbir ambargo, hiçbir yaptırım, hiçbir baskı ve tehdit bizi yolumuzdan döndüremez. Bu vesileyle bir çalışıyorsak on çalışacağız. Hiç kimseye eyvallah demeyeceğiz, muhannete muhtaç düşmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

'HDP YİNE SALDIRIYA GEÇTİ'
AÇIKLAMASINDA, yaptırımlarla ilgili 4 partinin hazırladığı ortak metne imza atmayan HDP'yi de eleştiren Bahçeli, "Bu metinde bölücü HDP'nin imzası yoktur. Bilakis bu terörist ikmal yuvası Türkiye'ye saldırmış, ABD'nin yanında saf tutmuştur. HDP açılmamak üzere kapatılmalıdır. Mesele parti kapatmanın ötesinde ihaneti cezalandırmaktır" dedi.

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