Irak Başbakanı bugün Ankara’da

IRAK Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Başkan Erdoğan'ın resmi daveti üzerine 17 Aralık Perşembe günü Ankara'ya gidecek. Ankara'daki ilk temasları kapsamında Kazımi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan ile bir araya gelecek.

GÜNDEM SİNCAR OPERASYONU

İKİ ülke arasında tüm alanlardaki ilişkilere ivme kazandırması beklenen söz konusu ziyarette, terör örgütü PKK'nın Irak'taki varlığının masaya yatırılacağı ve Kazımi'nin terör örgütü PKK'nın Irak'taki illegal yapılanmasının son bulmasını öngören Sincar Anlaşması'nın uygulanması konusunda da Ankara'ya son bilgileri aktarması bekleniyor. Kazımi'nin Ankara'ya yapacağı ziyaret göreve geldikten sonra ilk olma özelliği taşıyor.