Türkiye tıbbi ve aromatik bitkilerde cazibe merkezi

AŞKAN Erdoğan'ın eşi Emine Erdo-ğan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından korona virüs nedeniyle çevrim içi düzenle-nen "Dördüncü Tıbbi ve Aromatik Bitki-ler Çalıştayı"na video mesaj gönderdi.

HEPİMİZ İÇİN BÜYÜK BİR FIRSAT

ÇALIŞTAYIN tam da şifa aranan böyle bir dönemde gerçekleşmesinin son dere-ce önemli olduğunu söyleyen Erdoğan, "Zira hepimiz bugünlerde, sağlığın, derin bir nefes alabilmenin ne kadar büyük nimet olduğunu daha iyi anlıyoruz" dedi. Tıbbi ve aromatik bitkiler alanın-da ülkemizin büyük bir potansi-yele sahip olduğunu da hatırla-tan Erdoğan, "Gerek ekonomik getirisi, gerekse küresel olarak artan talebi mutlaka göz önüne almalıyız. Ve bu fırsatı, ülkemiz lehine kullanmalıyız" diye konuştu. Tabiatın şifa kaynaklarının bu dönemde keşfe çıkılması gerektiğine vurgu yapan Erdoğan, Tabiat bilinen en büyük eczanedir. Bitkilerin dili, hala yeterince keşfedilmemiş, son dere-ce zengin bir dildir. Bugün, modern tıpta kullanılan ilaçların temelinde bitkiler var" ifadelerini kullandı.