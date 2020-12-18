Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Gelen bir son dakika haberine göre; Başkan Erdoğan, Kağıthane Meydanı Açılışı'nda konuştu. CHP'deki taciz ve tecavüz iddialarına tepki gösteren, "Biz bunları kendi partileri içindeki taciz, tecavüz ve hırsızlıklara kör, sağır, dilsiz kesilmelerinden biliriz. 2023'e kadar milletimize tüm bu gerçekleri anlatacağız." ifadelerini kullandı.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Kentsel dönüşüm projeleri sürüyor. Ülkemizin 4 bir yanında sözümüzü yerine getirecek yatırımları hayata geçiriyoruz. Şehirlerimizin çehrelerini değiştiriyoruz. Özel projelerle, sosyal destek programıyla milletimizin her kesimine hizmet götürüyoruz.

KATIKSIZ BİR FAŞİZMİN İZLERİNİ GÖRÜYORUZ

Yepyeni bir Türkiye inşa ediyoruz. Salgın gibi küresel bir sağlık krizine ve buna bağlı ekonomik sıkıntılara rağmen, Türkiye'nin hedeflerine doğru yürümekten vazgeçmemesi bazılarını şaşırtıyor. Dışarıdaki şaşkınları anlayabiliyoruz ama maalesef içerideki şaşkınları anlayamıyoruz. AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na yönelttiklerine baktığımızda katıksız bir faşizmin izlerini görüyoruz.

BİZ BUNLARIN CİĞERİNİ BİLİRİZ

Biz bunları ülkenin yerli ve milli sanayisini, ekonomisini engellemek için attıkları taklalardan biliriz. Biz bunları herkesi benzer ithamlarla suçladıkları halde, kendi partileri içindeki taciz, tecavüz, hırsızlık hadiselerine kör, sağır kalmalarından biliriz. Biz bunların ciğerini biliriz. İnşallah 2023'e kadar milletimize hizmetleri bıkmadan usanmadan anlatacağız.