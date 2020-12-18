“Emir almayan Türkiye birilerini rahatsız etti”

ABD'NİN Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına tepki gösteren Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin projelerine aralıksız devam edeceğini vurguladı. ABD'nin Türkiye'nin savunma sanayisini hedef aldığını belirten Demir, "Biz kabul etmediğimizi, haksızlığını belirtiyoruz ancak burada çıkarıldığı ve muhalif davranılmayacağını ifade ediyor. Kongreden baskı yapıldığı belirtiliyor. ABD hasımları içinde Türkiye bu şekilde tanımlanmıyor. Rusya ve Rus şirketler hasım oluyor. Meselenin S-400 ve F-35'e bağlanması argümanların geçersiz olduğunu ve görüşmeye hazır olduğumuzu belirttik ama hiçbir olumlu adım göremedik" dedi.

ENDİŞEYE MAHAL YOK

BU konunun Türkiye'nin egemenlik haklarına saldırı olarak görülmesi gerektiğini kaydeden Demir, "Bu kararın NATO nezdinde bir yeri yok. Proje üreten kurumuz, ithalatımız yok denecek kadar az. Türkiye kendi milli çıkarları doğrultusunda tavır aldı. Cumhurbaşkanımız çok net bir tavırla, talimat alan, emirlerle hareket eden bir Türkiye olmadığını gösterdi. Bu da rahatsız etti. Bu yaptırımlar savunma sanayimiz için işaret fişeği oldu. Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, güvenlik güçlerimiz bundan etkilenme durumunda değil. Projelerimiz genelde savunma sanayisi şirketleri üzerinden yürür ve bunların hiçbiri yaptırım kapsamında değil. O yüzden endişeye mahal yok" ifadelerini kullandı.