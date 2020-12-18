Fransa Cumhurbaşkanı Macron korona oldu

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron korona virüse yakalandı. Başkanlık sarayından yapılan açıklamada Macron, ilk korona virüs belirtilerini gösterdikten sonra yaptırdığı test sonucunun pozitif olduğu ifade edildi. Macron'un 7 gün süreyle karantinada kalacağı ve uzaktan çalışarak faaliyetlerini yürütmeye devam edeceği belirtildi. Öte yandan, Fransa Başbakanı Jean Castex'in de Macron ile görüştüğü için kendisini karantinaya aldığı öğrenildi.