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Haberler Politika Fransa Cumhurbaşkanı Macron korona oldu

Macron korona oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Macron korona oldu
Giriş Tarihi: 18.12.2020

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron korona virüse yakalandı. Başkanlık sarayından yapılan açıklamada Macron, ilk korona virüs belirtilerini gösterdikten sonra yaptırdığı test sonucunun pozitif olduğu ifade edildi. Macron'un 7 gün süreyle karantinada kalacağı ve uzaktan çalışarak faaliyetlerini yürütmeye devam edeceği belirtildi. Öte yandan, Fransa Başbakanı Jean Castex'in de Macron ile görüştüğü için kendisini karantinaya aldığı öğrenildi.

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