  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Politika Sarıgül partisinin logosunu tanıttı

Sarıgül partisinin logosunu tanıttı

Sarıgül partisinin logosunu tanıttı
Giriş Tarihi: 18.12.2020

TÜRKİYE Değişim Hareketi oluşumunu partileştiren Mustafa Sarıgül, partisinin logosunu ve Türkiye Değişim Partisi'nin ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı. İstanbul Gayrettepe'de bir otelde gerçekleştirilen basın toplantısında partisinin logosunun Anadolu ve Trakya'yı simgeleyen iki kalp ile iki kıtayı birleştiren bir yıldızdan oluştuğunu anlatan Sarıgül, "Tüm çalışma arkadaşlarımızla, alçakgönüllü, özgüvenli, samimi, içten, şefkatli bir anlayışla yola çıkıyoruz. Yolumuz kardeşlik ve huzur yoludur. Milletimizin yüzünü güldürme yoludur" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sarıgül partisinin logosunu tanıttı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA