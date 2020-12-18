Sarıgül partisinin logosunu tanıttı

TÜRKİYE Değişim Hareketi oluşumunu partileştiren Mustafa Sarıgül, partisinin logosunu ve Türkiye Değişim Partisi'nin ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı. İstanbul Gayrettepe'de bir otelde gerçekleştirilen basın toplantısında partisinin logosunun Anadolu ve Trakya'yı simgeleyen iki kalp ile iki kıtayı birleştiren bir yıldızdan oluştuğunu anlatan Sarıgül, "Tüm çalışma arkadaşlarımızla, alçakgönüllü, özgüvenli, samimi, içten, şefkatli bir anlayışla yola çıkıyoruz. Yolumuz kardeşlik ve huzur yoludur. Milletimizin yüzünü güldürme yoludur" dedi.