‘Yaptırımlar egemenlik haklarına saldırıdır’

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı televizyon programında ABD'nin yaptırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD'nin yaptırım kararının hukuken ve politik olarak yanlış olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Bu adım, Türkiye'nin egemenlik haklarına bir saldırıdır. S-400 anlaşması ABD'nin CAATSA yasasından önce yapılmıştı, bu nedenle bu yasaya bağlı yaptırım Türkiye'ye uygulanamaz. Geri adım atmayacağız. Biz yine de iyi niyetle bir çalışma grubu teklifinde bulunduk. ABD kabul etmedi. Biz savunma sanayinde şu anda dünyaya çok fazla bağımlı değiliz" ifadelerini kullandı.



BIDEN DAHA İYİ BİLİYOR

TÜRKİYE'NİN FETÖ konusundaki beklentilerini Biden'ın herkesten daha iyi bildiğine vurgu yapan Çavuşoğlu, "Amerika isterse normalleşebiliriz. PKK/ YPG'ye destek vermeye devam ederse bu gerginlik devam eder" dedi.