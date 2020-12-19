HDP logolu restorana AK Parti’den tepki

31 Mart seçimlerinden bu yana CHP ile HDP arasındaki adı konmamış ittifak sonrası birçok CHP'li belediyede HDP'lilerin işe alınıp önemli görevlere getirilmesinin yankıları sürerken, Karşıyaka'da çarpıcı bir gelişme yaşandı. CHP'li Karşıyaka Belediyesi, belediye şirketi Kent A.Ş'ye bağlı "Kent Garden" isimli restoran için seçtiği logo tartışma yarattı. HDP ambleminin çatal-kaşıklı versiyonunun belediye restoranında kullanılmasına AK Parti'den tepki geldi.



'O LOGO ORADAN GİDECEK'

AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Didem Dereboylu Keseli, "İstanbul Küçükçekmece Belediyesi'nin PKK/YPG motifli çocuk parkından sonra, kirli ittifak kendini Karşıyaka'mızda göstermiştir. PKK'nın siyasi uzantısının logosunu belediye restoranına veren zihniyete sormak istiyorum; bunca şehitten hiç mi utanmadınız? Bu rezaletin altında kimin imzası vardır? O logo oradan gidecek, bu rezillik bitecek" dedi.