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Haberler Politika 45 operasyonda 75 PKK’lıya çizik

45 operasyonda 75 ’lıya çizik

45 operasyonda 75 PKK’lıya çizik
Giriş Tarihi: 21.12.2020

MİLLİ Savunma Bakanlığı, son 1 ayda düzenlenen operasyonlara ve çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, ülkenin ve milletin güvenliğini sağlamak amacıyla, yurt içinde ve yurt dışında PKK/KCK/ PYD-YPG, FETÖ başta olmak üzere DEAŞ dahil tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü belirtilerek, "Son bir ayda yurt içi ve yurt dışında 9'u büyük, 36'sı orta çaplı olmak üzere toplam 45 operasyon icra edilmiş, 75 terörist etkisiz hale getirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

29'U DEAŞ'LI 177 TERÖRİST
Ayrıca Suriye Harekat Alanları'nda tesis edilen barış ve huzur ortamını bozmak amacıyla saldırı ve sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li teröristlerin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği belirtilerek, şöyle denildi: "Bu kapsamda, Suriye harekat alanlarında son bir ay içerisinde 29 DEAŞ olmak üzere 177 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

PKK'YA 1 TONLUK DARBE
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bitlis kırsalında PKK'ya ait 1 ton 50 kilogram amonyum nitrat ele geçirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yıldırım 16 Sehi Ormanları operasyonları kapsamında, 1 patlamaya hazır EYP,1 ton 50 kilogram amonyum nitrat, 7 kalaşnikof piyade tüfeği ile çok sayıda silah, 26 el bombası, 4 el bombası fünyesi, 500 12,7 milimetre uçaksavar fişeği, 3 bin 100 7,62 milimetre bixi makineli tüfeği fişeği ile çok miktarda yaşam, sağlık, kişisel temizlik ve gıda malzemesi ele geçirildi.

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