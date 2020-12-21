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Haberler Politika Başkan Erdoğan talimatı verdi! 2021 reform yılı olacak

Başkan Erdoğan talimatı verdi! 2021 yılı olacak

2021 yılına günler kalırken, gelecek yıl özellikle Meclis ayağında yapacaklarına ilişkin yol haritasını belirledi. Başkan 'ın talimatıyla 2021 yılı yılı olacak.

Başkan Erdoğan talimatı verdi! 2021 reform yılı olacak

21.12.2020, 09:09

Özellikle ekonomi ve hukuk alanında önemli düzenlemelerin yer alacağı Yargı ve Ekonomi reformuna son şekli verilecek. İş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi kapsamında vergi mevzuatı sadeleştirilecek. Teşvik ve desteklerde etkinliği sağlayacak destek programlarına ilişkin ilke ve esaslar belirlenecek. Verimliliği artırarak sürdürülebilir büyüme için yerli ve yenilikçi üretim desteklenecek. Ayrıca hayvan haklarına ilişkin düzenleme de 2021'de hayata geçirilecek.

TEBBUN'A 'GEÇMİŞ OLSUN'
Başkan Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefonda görüştü. İkili ilişkileri geliştirecek hususlar ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Erdoğan, Kovid-19 tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Tebbun'a geçmiş olsun dileklerini iletti

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