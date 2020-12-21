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Haberler Politika Bebek katili Öcalan’a ‘sayın’ diye seslendi

Bebek katili Öcalan’a ‘sayın’ diye seslendi

Bir televizyon kanalında Semiha Şahin'in moderatörlüğünü üstlendiği programda Prof. Dr. , Abdullah Öcalan için 4 kere 'sayın' ifadesini kullanınca stüdyoda ve sosyal medyada büyük tepki gördü.

Bebek katili Öcalan’a ‘sayın’ diye seslendi
Giriş Tarihi: 21.12.2020

Mehmet Metiner ve Metin Özkan'ın, Öcalan'a 4 kez 'sayın' dediğini hatırlatması üzerine Gülümser Heper, kurduğu ifadeden geri adım atmadı. Heper, "Ne demek istediğimi Türk halkı anlamıştır, 99'dan sonraki suçları için 'sayın' Öcalan'ı yargılayın diyorum..." diye konuştu.

"ONA 'SAYIN' DİYEMEZSİNİZ"
Sonrasında Metin Özkan'ın "Bebek katiline 'sayın' diyemezsiniz" demesi üzerine Heper, ifadesiyle ilgili "O benim genel kullanım terminolojimdir" diye yanıt verdi. Heper'in "Kelime oyunlarını kenara bırakın" demesi üzerine Metin Özkan, "Ne kelime oyunu... Siz bir bebek katiline, askerimizin polisimizin, öğretmenimizin, işçimizin, memurumuzun, Kürt kardeşlerimizin katiline 'sayın' diyorsunuz" dedi.

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