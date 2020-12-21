Bebek katili Öcalan’a ‘sayın’ diye seslendi

Mehmet Metiner ve Metin Özkan'ın, Öcalan'a 4 kez 'sayın' dediğini hatırlatması üzerine Gülümser Heper, kurduğu ifadeden geri adım atmadı. Heper, "Ne demek istediğimi Türk halkı anlamıştır, 99'dan sonraki suçları için 'sayın' Öcalan'ı yargılayın diyorum..." diye konuştu.

"ONA 'SAYIN' DİYEMEZSİNİZ"

Sonrasında Metin Özkan'ın "Bebek katiline 'sayın' diyemezsiniz" demesi üzerine Heper, ifadesiyle ilgili "O benim genel kullanım terminolojimdir" diye yanıt verdi. Heper'in "Kelime oyunlarını kenara bırakın" demesi üzerine Metin Özkan, "Ne kelime oyunu... Siz bir bebek katiline, askerimizin polisimizin, öğretmenimizin, işçimizin, memurumuzun, Kürt kardeşlerimizin katiline 'sayın' diyorsunuz" dedi.