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Haberler Politika Ağır hakarete 250 bin liralık tazminat talebi

Ağır hakarete 250 bin liralık tazminat talebi

Başkan , grup başkanvekili 'in haddini aşan, den-siz ve küstah sözlerini yargıya taşıyarak 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Ağır hakarete 250 bin liralık tazminat talebi
Giriş Tarihi: 22.12.2020

Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın açtığı davanın dilekçesinde, Özel'in 17 Aralık 2020'de TBMM'de düzenlediği basın toplantısında "Erdoğan'a yönelik, kişilik haklarını ihlal edici mahiyette, şahsi-yet haklarına saldırı kastıyla, fevkalade ağır hakaretlerde bulunduğu" belirtildi.

ALGI OPERASYONU

Geçen hafta Meclis'te düzenlediği basın toplantı-sında Erdoğan için diktatör diyerek "Franco benzet-mesi" yapan Özgür Özel, bununla yetinmeyip, basın toplantısını sosyal medya hesabından paylaşmış, bu duruma AK Parti ve MHP tepki göstermişti.

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, dün verdiği tazminat davası dilekçesin-de, "Davalının ve mensubu bulunduğu siyasi partinin Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ısrarlı şekilde ve hakaret kastı ile 'diktatör' yakıştırmasında bulunması uzun süredir yurt içinde ve yurt dışında kabul ettirilmeye çalışılan algı operasyonunun ve otoriterlik propagandasının bir yansımasıdır" ifadelerini kul-landı. Dava Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek.

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