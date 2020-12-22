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Haberler Politika Oktay: Yorgunluktan kaynaklanan rahatsızlık

Oktay: Yorgunluktan kaynaklanan rahatsızlık

Oktay: Yorgunluktan kaynaklanan rahatsızlık
Giriş Tarihi: 22.12.2020

"SİBER Güvenlik Haftası" nedeniyle düzenlenen programda konuştuğu sırada rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tekrar kürsiye çıkarak, "Doktorlarımızın söylediği kadarıyla ifade ediyorum, uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı zannediyorum küçük bir rahatsızlık oldu" dedi.

OKTAY, "Siber Güvenlik Haftası" dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen programda konuştu. Konuşmasının sonlarına doğru kürsüde rahatsızlanan Oktay'a, Külliye'deki doktorlar tarafından ilk müdahale yapıldı. Bir süre dinlenen Oktay, tekrar kürsüye çıktı. Fuat Oktay, "Doktorlarımızın söylediği kadarıyla ifade ediyorum, uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı zannediyorum küçük bir rahatsızlık oldu. Anlaşıyınız için teşekkür ediyorum" dedi.

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