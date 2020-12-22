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Haberler Politika Sarıgül parti binasını açıp Anıtkabir’e gitti

Sarıgül parti binasını açıp Anıtkabir’e gitti

Sarıgül parti binasını açıp Anıtkabir’e gitti
Giriş Tarihi: 22.12.2020

TÜRKİYE Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, parti binasının açılış töreninden sonra Anıtkabir'i ziyaret etti. Sarıgül daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Sarıgül Özel Defter'e şunları yazdı: "Türkiye Değişim Partisi Atatürk ilkelerini savunan, Cumhuriyet'in değerlerini geliştirerek koruyan, evrensel hukuk kurallarına uyan, inançlara saygılı, laikliği yaşatan, üretimi destekleyen, emeği koruyan, hudut ve bayrak birliği diyen demokratik kitle partisidir. Atam kurmuş olduğunuz Cumhuriyet'i ilelebet yaşatacağız."

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