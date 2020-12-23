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Haberler Politika Emine Erdoğan, paramediklerin günlerini kutladı

Emine Erdoğan, paramediklerin günlerini kutladı

Emine Erdoğan, paramediklerin günlerini kutladı
Giriş Tarihi: 23.12.2020

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı sağlık ekibindeki paramedikler ile bir araya gelerek günlerini kutladı. Ziyaretten çekilen fotoğrafları Twitter hesabından paylaşan Erdoğan, "Paramedikler Günü vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı sağlık ekibindeki paramediklerimiz ile buluştuk. Onların nezdinde, gece gündüz olağanüstü bir fedakarlıkla çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.

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