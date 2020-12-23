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Haberler Politika Salgın önlemlerinin etkisi değerlendirildi

Salgın önlemlerinin etkisi değerlendirildi

Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan 'ın başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Başkan Erdoğan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Salgın önlemlerinin etkisi değerlendirildi
Giriş Tarihi: 23.12.2020

Toplantıda Kovid-19 salgını nedeniyle haftasonu sokağa çıkma yasağının hasta sayısındaki etkisi masaya yatırıldı.

KONGRE BİLGİLENDİRMESİ
AK Parti'nin Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, başta sosyal medya olmak üzere yapılan çalışmalar hakkında kurul üyelerini bilgilendirdi. Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir de kongre sürecine ilişkin bilgi aktardı. AK Parti kongrelerine pandemi nedeniyle geçen haftalarda ikinci kez ara verilmişti. Toplantıda AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Meclis çalışmaları hakkında açıklamada bulunurken, Meclis çalışmalarına gelecek haftadan itibaren ocak ayının ikinci yarısına kadar ara verilmesi kararlaştırıldı.

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