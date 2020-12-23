Salgın önlemlerinin etkisi değerlendirildi

Toplantıda Kovid-19 salgını nedeniyle haftasonu sokağa çıkma yasağının hasta sayısındaki etkisi masaya yatırıldı.

KONGRE BİLGİLENDİRMESİ

AK Parti'nin Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, başta sosyal medya olmak üzere yapılan çalışmalar hakkında kurul üyelerini bilgilendirdi. Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir de kongre sürecine ilişkin bilgi aktardı. AK Parti kongrelerine pandemi nedeniyle geçen haftalarda ikinci kez ara verilmişti. Toplantıda AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Meclis çalışmaları hakkında açıklamada bulunurken, Meclis çalışmalarına gelecek haftadan itibaren ocak ayının ikinci yarısına kadar ara verilmesi kararlaştırıldı.