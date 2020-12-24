Bu yılı tarımda önemli büyümeyle kapatacağız

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İlk 3 çeyrek ortalamasında Türkiye yüzde 0,5 büyüme gösterirken, tarım yüzde 5,3 büyüyerek ekonomimize önemli katkı sağladı. İnşallah bu yılı tarımda önemli bir büyümeyle kapatacağız. 2021'de çiftçilerimize 24 milyar lira tarımsal destek ödeyeceğiz" dedi. 3'üncü Tarım Orman Şurası Eylem Planları 1'inci Yıl Değerlendirme Toplantısı'na katılan Pakdemirli, 9 aylık tarımsal hasılanın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20, tarım ve gıda ürünleri ihracatının da yılın 10 ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 artış gösterdiğini söyledi. Bakan Pakdemirli, "2020 yılında bitkisel üretimimiz, 2019'a göre yaklaşık 7 milyon ton artışla 124 milyon tona ulaşarak, Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştır." bilgisini verdi.