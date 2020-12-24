Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yılın son AK Parti grup toplantısında konuştu. Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunan Erdoğan, "CHP'nin eğer azıcık ar, haya duygusu varsa tüm bu taciz, tecavüz, hırsızlık iddialarından temizlenmeden milletin karşısına çıkmaması lazımdır" dedi. Erdoğan AİHM'in terörden tutuklanan HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili verdiği kararı da çifte standartlık ve ikiyüzlülük olarak nitelendirdi

'HAYA DUYGUSU VARSA'

Erdoğan, "Kendi partilerinin içini bir ur gibi sardığı anlaşılan taciz, tecavüz, hırsızlık vakalarına karşı erdemli bir duruş sergilemek yerine, yalan ve iftira çıtasını yükselterek gündem saptırmaya çalışanlar beyhude yere çırpınıyor. CHP'nin eğer azıcık ar, haya duygusu varsa tüm bu taciz, tecavüz, hırsızlık iddialarından temizlenmeden milletin karşısına çıkmaması lazımdır" dedi. "Gün geçmiyor ki bir taciz, tecavüz, hırsızlık olayı duymayalım" diyen Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti: "Ondan sonra utanmadan, sıkılmadan, arlanmadan çıkıyor ne diyor? 'Bizim başkanlarımız şöyle temizdir, böyle temizdir. Şöyle başarılıdır, böyle başarılıdır.' Şu anda adliye adliye dolaşıyorlar. Bunun neresi temiz? Çık açık, net kendini bir check et. Hem ruhsal hem de fiziki olarak ciddi manada bir checkup'tan geçmesi lazım.

'KURTULAMAYACAKLAR'

Erdoğan, "Ne kadar bağırırlarsa bağırsınlar, tepeden tırnağa her yerlerini saran taciz, tecavüz, hırsızlık rezilliklerinin hesabını vermekten kurtulamayacaklar" dedi.



ABD VE AB'YE: YENİ YILDA YENİ BİR SAYFA AÇALIM

"Ülkemizin ne Doğu'ya, ne de Batı'ya sırtını dönme gibi bir lüksü olabilir" diye konuşan Erdoğan, "Avrupa ve Amerika ile ilişkilerimizi geliştirirken, Türk Dünyası'nı, Asya'yı, Latin Amerika'yı, Afrika'yı asla ihmal edemeyiz. Bununla birlikte tüm çabalarımıza rağmen 2020, Avrupa ve Amerika ile ilişkilerimizin suni gündemlerle sınandığı bir yıl oldu. Türkiye, hem Doğu Akdeniz meselesinde, hem de S-400'ler konusunda hak etmediği çifte standartlarla karşılaştı. Yeni yılda, Amerika ve Avrupa'yla olan münasebetlerimizde yeni bir sayfa açmayı arzu ediyoruz" dedi.



AİHM KARARINA TEPKİ: ÇİFTE STANDART, İKİ YÜZLÜLÜK

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan şöyle konuştu: (AİHM'in Demirtaş kararıyla ilgili) Şimdi görüyoruz ki burada bütün yollar tüketilmeden AİHM, bu tür kararları alma yoluna tevessül etmiştir. Tamamiyle bu adımlar siyasidir, bunun da gerekçesini biliyoruz. Terör örgütünün şiddet eylemini kınamamayı teröre destek olarak kabul eden bir mahkemenin, 6-8 Ekim 2014'te 39 vatandaşımızın hunharca katledilmesiyle sonuçlanan bir eylemin baş sorumlusunun tahliyesini istemiş olması, resmen çifte standarttır, hatta ikiyüzlülüktür. AİHM, Türkiye nezdinde saygı görmek istiyorsa, önce dönüp kendi çelişkilerini sorgulamalıdır."



"BENGALLİ MÜSLÜMANLARIN KATKISINI UNUTAMAYIZ"

Erdoğan, Dakka Büyükelçiliği'nin yeni kançılarya binasının açılışı dolayısıyla düzenlenen törene video mesaj gönderdi. Erdoğan, "Bengalli Müslümanların Kurtuluş Savaşı'mıza yaptığı katkıları unutmamız mümkün değil. Bangladeş'in, katliamdan kaçan Rohinga Müslümanlarına sahip çıkan insani ve vicdani tavrını takdirle karşılıyoruz. Kamplarda yaşayan Rohingaların acılarının dindirilmesi için insani yardım faaliyetlerimizi sürdürüyoruz" dedi.



KILIÇDAROĞLU'NA: ORGAN MAFYASI KUR O ZAMAN

ERDOĞAN Kılıçdaroğlu'nun 'organ ticareti yapandan vergi al' açıklaması üzerine şöyle konuştu: "Bu ne demek biliyor musunuz? 'Uyuşturucu satıcılığı yapabilirsiniz, organ mafyası olarak örgütler kurabilirsiniz.' Sen ne yapıyorsun, farkında mısın? Bu ne sapkınlıktır? İstikametini tamamen şaşırmış. O zaman gel, şöyle bir uyuşturucu örgütünü kur, bir de uyuşturucu örgütü dışında organ mafyasını kur, hiç olmazsa devlet senden bir şeyler elde etsin. Başka bir işe yaramıyorsun."



'ARNAVUTLUK, YAKIN DOSTUMUZ, ORTAĞIMIZ'

ERDOĞAN, Arnavutluk'ta TOKİ tarafından inşa edilecek 522 konutun temel atma törenine canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, "Arnavutluk, Türkiye'nin Balkanlar'daki yakın dostu ve ortağıdır. Arnavutluk halkının sevincini sevincimiz, kederini de kederimiz olarak görüyoruz. Bu konutlar, Türkiye-Arnavutluk dostluğunun yeni bir nişanesini teşkil edecektir. İnşallah, en kısa zamanda konutların ilk etabını tamamlayıp, depremde evlerini kaybeden kardeşlerimize teslim etmeye başlayacağız" diye konuştu.



ÜNİVERSİTELİLERE BURS MÜJDESİ

ERDOĞAN, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda, üniversite öğrencilerine bir müjde vermek istediğini belirterek, yeni kredi ve burs miktarlarını açıkladı. Erdoğan, 2020 yılında lisans öğrencilerine 550 lira olan bursun 650 liraya, yüksek lisansta 1100 lira olan bursun 1300 liraya, doktorada 1650 lira olan bursun 1950 liraya çıkarıldığını söyledi.

HASAN AY