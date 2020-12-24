Emekliye Ocak ayında 507 lira zam göründü

Emeklilerin Ocak zamlarının netleşmesi için sayılı günler kaldı. Yeni yılda milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren maaş zamları beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre yüzde 7.96 olurken, maaşlarda 507 TL artış olabileceği beklentisi güçlendi. Emeklilerin alacağı zam oranı ise 4 Ocak günü yapılacak toplantıda belli olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak'ta maaşları 2020'nin ikinci aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak.

İNTİBAK İÇİN ÇALIŞMA

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 7.02 olarak gerçekleşti. Kesin veri için geriye sadece Aralık ayı enflasyon verisi kaldı. Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre ise SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.96'yı bulacak. Bu tahmin gerçekleşirse, gelirlerde 507,48 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık net 6 bin 375 lira 37 kuruştan 6 bin 882 lira 85 kuruşa çıkacak. 2000 yılından önce sigorta primi olan ancak 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar karma sistem hesaplaması ile maaşlarını alıyorlar. 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşların emeklilikleri de iki ana gruba ayrılıyor. 2008 öncesi emekli olanlar ve 2008 sonrası emekli olanlar. Tüm bu farklılıkların ortadan kaldırılması için ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çalışma yaptığı bildirildi. Bu çalışma ile emekli vatandaşların maaşlarında düzenlemeler olacak ve farklılıklar giderilecek. Emekli vatandaşlara yönelik hayata geçirilecek düzenleme ile SSK, Bağ- Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olan vatandaşlar tek çatı altında toplanacak.

EK ÖDEMELER DE YÜKSELECEK

OCAK'TA emeklilerin hem maaşları hem ek ödemeleri artacak. Memur emeklilerine yüzde 3 artış ve ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak. Son beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre zam oranı memur emeklilerinde yüzde 6.96 olacak. Maaşlar artacağı için, maaşın üzerinden yüzde 4-5 oranında verilen ek ödemenin tutarı da yükselecek. Ek ödeme, zamlı maaş üzerinden hesaplanacağı için artacak. Örneğin; 3 bin lira maaş alan emekliye aylık 120 lira da ek ödeme veriliyor. Ocak zammı yüzde 7.96 olursa maaş 3 bin 238 lira 80 kuruşa, ek ödeme de 129,55 liraya çıkacak.