Kısa çalışma ödeneği başvuru süresi uzatıldı

Buna dair Cumhurbaşkanı Kararı'nın Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsatan Selçuk, şu bilgileri paylaştı: "Kovid- 19 nedeniyle 31 Aralık'a kadar Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvurmayan iş yerlerimiz 31 Ocak 2021'e kadar e-Devlet aracılığıyla başvurmaları durumunda 1 Ocak 2021'den sonraki dönem için 3 ay süreye kadar Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanabilecek. 31 Aralık'a kadar Kovid-19 nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri, ilave işçileri için de Kısa Çalışma Ödeneği talebinde bulunabilecek. BU iş yerlerimiz daha önce kısa çalışma uygulamasından yararlanmayan işçilerini de bildirerek başvuru yapabilecek. Kısa çalışma ödeneği olarak ödenen süreler, işçilerin işsizlik ödeneklerinden mahsup edilmeyecek. Aynı iş yerlerinde 31 Aralık 2020'ye kadar yapılan başvurular kapsamında ilave edilen işçiler için de bu uzatmadan yararlanılacak."



E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

KISA çalışma başvurularının e-Devlet üzerinden 31

Ocak 2021'e kadar yapılabileceğini duyuran Selçuk, 1 Ocak 2021'den sonra yapılacak başvurular için kısa çalışma ödeneği başlama tarihinin 1 Ocak 2021 veya sonrası olarak bildirilebileceğini belirtti.