Kubilay şehit edilişinin 90’ıncı yılında anıldı

ASTEĞMEN Mustafa Fehmi Kubilay, şehit edilişinin 90. yılında İzmir'in Menemen ilçesinde törenle anıldı. Kubilay Şehitliği'nde düzenlenen törende konuşan Yüzbaşı Melih Pekperdahcı, 90 yıl önce şehit edilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki'yi rahmet ve minnetle andıklarını söyledi. Türk ulusunun zaferle sonuçlanan Milli Mücadele'den yorgun, yoksul ancak gururla çıktığını anımsatan Pekperdahcı, "Devrim şehidi Kubilay, Cumhuriyet'i ve Mustafa Kemal'i korumak için boynunu vermiş fakat boyun eğmemiştir. Kahraman şehidimiz Kubilay artık bizim için birçok değerin simgesi, değerler bütünüdür" dedi. Kubilay ailesinin de katıldığı tören, şehit mezarlarına karanfil bırakılması ve dua edilmesiyle sona erdi.