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Haberler Politika SİHA'lar Türkiye’nin bağımsızlığının sembolü

'lar ’nin bağımsızlığının sembolü

Fransız Liberation gazetesi, 'ların, 'nin gücünün yükselişinin ve büyüyen bağımsızlığının sembolü haline geldiğini yazdı.

SİHA'lar Türkiye’nin bağımsızlığının sembolü

24.12.2020

Gazetenin haberinde, Bayraktar TB2 SİHA'ların güvenilir olduğu ve deneyimli Türk ordusu tarafından kullanıldığı belirtildi. SİHA'ların, Ankara'nın başarısının anahtarı olduğuna dikkati çekilen haberde, SİHA'ların Irak, Suriye, Libya ve Kafkasya'da kullanıldığı ifade edildi.

'ÖNEMLİ BİR ROL OYNADI'
HABERDE, SİHA'ların Türkiye'nin dış politikasında önemli rol oynadığının altı çizildi. Haberde, SİHA'ların, şubatta Suriye'nin kuzeybatısında güç gösterisi yaptığı, Türkiye'nin gücünün yükselişinin ve büyüyen bağımsızlığının sembolü haline geldiği vurgulandı.

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