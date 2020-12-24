‘Soyer ulusal bir tehlike haline geldi’

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'in icraatlarına ilişkin sert eleştirilerde bulundu. Osmanağaoğlu, "Tunç Soyer sadece İzmir'e zarar veren bir yöresel felaket değil. Soyer; etkisini şehrin sınırları ötesine taşımayı bilmiş ve ulusal bir tehlike haline gelmiştir" dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenleyeceği İzmir Mizah Festivali'ne Türk ve İslam düşmanı iki ismin davet edildiğini hatırlatan Osmanağaoğlu, "Müslüman kadınları canlı bomba olarak tasvir eden, Türkiye'yi katliamcı olarak gösteren iki karikatürist de İzmirlilerle bir araya gelecek. Bu iki şahsa İzmir Büyükşehir Belediyesi adına sahip çıkmak ihanettir. Bu, şehri işgalcilerden kurtarmak için can veren Mehmetçiklere, ilk kurşunun şehidi Hasan Tahsin'e ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ihanettir" dedi.