Yakınları, Kovid’den ölenler hükümete dava açacak

İTALYA'DA Kovid-19 nedeniyle hayatının kaybeden 500 kişinin yakınları tarafından kurulan Noi Denunceremo (Şikayet Ediyoruz) isimli sivil örgüt, 100 milyon Euro tazminat talebi ile bölgesel ve ulusal yetkililere dava açmaya hazırlanıyor. Dava; Başbakan Giuseppe Conte, Sağlık Bakanı Roberto Speranza ve Lombardy Bölge Başkanı Attilio Fontana'ya yöneltildi. Bu 3 isim, zamanında alınması gereken karantina önlemlerini almamaları nedeniyle krizi iyi yönetememekle suçlanmanın yanı sıra ülkenin güncel bir ulusal salgın planı olmamasından da sorumlu tutuluyor.