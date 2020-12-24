  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Politika Yakınları, Kovid’den ölenler hükümete dava açacak

Yakınları, Kovid’den ölenler hükümete dava açacak

Yakınları, Kovid’den ölenler hükümete dava açacak

24.12.2020

İTALYA'DA Kovid-19 nedeniyle hayatının kaybeden 500 kişinin yakınları tarafından kurulan Noi Denunceremo (Şikayet Ediyoruz) isimli sivil örgüt, 100 milyon Euro tazminat talebi ile bölgesel ve ulusal yetkililere dava açmaya hazırlanıyor. Dava; Başbakan Giuseppe Conte, Sağlık Bakanı Roberto Speranza ve Lombardy Bölge Başkanı Attilio Fontana'ya yöneltildi. Bu 3 isim, zamanında alınması gereken karantina önlemlerini almamaları nedeniyle krizi iyi yönetememekle suçlanmanın yanı sıra ülkenin güncel bir ulusal salgın planı olmamasından da sorumlu tutuluyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yakınları, Kovid’den ölenler hükümete dava açacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.