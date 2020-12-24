İTALYA'DA Kovid-19 nedeniyle hayatının kaybeden 500 kişinin yakınları tarafından kurulan Noi Denunceremo (Şikayet Ediyoruz) isimli sivil örgüt, 100 milyon Euro tazminat talebi ile bölgesel ve ulusal yetkililere dava açmaya hazırlanıyor. Dava; Başbakan Giuseppe Conte, Sağlık Bakanı Roberto Speranza ve Lombardy Bölge Başkanı Attilio Fontana'ya yöneltildi. Bu 3 isim, zamanında alınması gereken karantina önlemlerini almamaları nedeniyle krizi iyi yönetememekle suçlanmanın yanı sıra ülkenin güncel bir ulusal salgın planı olmamasından da sorumlu tutuluyor.
Yakınları, Kovid’den ölenler hükümete dava açacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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