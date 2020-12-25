Aşılar pazartesi Türkiye’de

Koronavirüs Bilim Kurulu, haftalık olağan toplantısını dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yaptı. Toplantının ardından Bakan Koca, kurul üyeleri ile birlikte basın mensuplarının karşısına geçti ve merak edilen konuları ve gelişmeleri aktardı.

4 AŞAMALI STRATEJİ

İngiltere'de ortaya çıktıktan sonra dünya genelinde yeni önlemlerin alınmasına neden olan mutasyona uğramış virüs konusuna değinen Bakan Koca, "Bu mutasyon eylül ayından beri mevcut. Varyasyonlar düzenli taranmakta. Türkiye hastalığı önemseyerek tedbirleri en erken alan ülkelerin başında yer alıyor. Bu sayede virüsün ülkeye girişini 3 ay geciktir-dik" dedi. Konuşmasında bir de müjde veren Fahrettin Koca, "Çin makamları da onay işlemle-rini tamamladı. Aşılarımız aksi-lik olmazsa pazarı pazartesiye bağ-layan gece yola çıkıyor. Aşının koruyuculuğu yüzde 91.25 oranın-da. Pazartesi günü itibarıyla aşı-lar Türkiye'de olacak. 4 aşama-lı bir strateji hazırlandı. Öncelikle sağlık çalışanlarımızdan başlaya-cağız. 9 milyon kişinin olacağını söyleyebilirim. Mümkün mertebe daha kısa bir zaman diliminde, en geç nisan olmak üzere ilk iki hatta üçüncü aşamada olan kişileri aşı-lamayı düşünüyoruz. Günde ortalama 1.5-2 milyo-na kadar aşıyı yap-mamızın imkanı olduğunu söyleye-bilirim" ifadelerini kullandı.

30 MİLYON ALMAN AŞISI

Biontech-Pfizer aşısının mart sonuna kadar 4.5 milyon doz alına-cak şekilde planlandığını da ifade eden Koca, "Ocakta 1-1.5 milyon gibi bir kısmı gelecek. Mart sonuna kadar 4.5 milyon, opsiyonel olarak da 30 milyona kadar alım söz konusu" dedi.



"IZMİR'DE YÜZDE 60 DÜŞÜS YAŞANDI"

GÜNLÜK vaka sayılarında Gaziantep'te yüzde 66, İzmir, Bursa ve Tekirdağ'da yüzde 60, Ankara ve Samsun'da yüzde 55 düşüş sağlandığını kaydeden Bakan Koca, "İstanbul'da önemli oranda düşüş sağlanırken, hastane yatışlarına ve yoğun bakım doluluk oranlarına yüzde 25 olarak yansıdı" dedi.