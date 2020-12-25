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Haberler Politika ‘Kılıçdaroğlu su kaynatmıştır’

su kaynatmıştır’

BAHÇELİ erken seçim tartışmalarıyla ilgili olarak da, Cumhur İttifakı Türkiye’dir, milli mücadeledir. Parlamenter sistem çağrıları boşa kürek çekmektir. Sayın Cumhurbaşkanı 2023’te de cumhurbaşkanı adayımızdır, seçimler zamanında yapılacaktır. 2021 yılı reform yılıdır, sükunet yılıdır” diye konuştu.

‘Kılıçdaroğlu su kaynatmıştır’

25.12.2020

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki göstererek, "Kılıçdaroğlu su kaynatmıştır. Biz kara paracılarla mücadele edilsin diyoruz, Kılıçdaroğlu 'vergi alalım' diyor. Yazıklar olsun" dedi.

'DÖN EVİNE BİTSİN BU ÇİLE'
"Yıkıcı eleştiri muhalefet değildir. Zalimlere el sallayıp görün bizi demek adamlık değildir. El atına binen tez inecektir. Buyursunlar, otursunlar fiskos yapsınlar, kısır yiyip keyiflerine baksınlar. Gündemdeki ağırlığını hala koruyan meşhur anayasa taslağını kimler nerede hazırladı? CHP, HDP, İYİ Parti, SP masaya oturmadıysa bahçede mi toplandı?" diye konuşan Bahçeli İYİ Parti lideri Meral Akşener'e de 'Dön evine' çağrısında bulundu. Bahçeli, "Bizim açımızdan ciddiyetsiz bir teklif. İsteyen istediğiyle masaya oturabilir. Eve dön çağrımız hala geçerlidir. Diyorum ki dön evine bitsin bu çile" dedi.

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