‘Soyer’in ısrarı sorgulanmalı’

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Mizah Festivali'nin iptal edilmesinin ardından yazılı açıklama yayınladı. Osmanağaoğlu açıklamasında, "Michel Kichka ve Jean Plantu'nun davet edilmesindeki asıl amacın ortaya çıkarılması, davet edenlerin kimler olduğunun ifşa edilmesi, son güne kadar bu iki ismin davet edildiği programın yapılması için direnen Tunç Soyer ve ekibinin neden böyle bir ısrar içine girdiği sorgulanmalı ve soruşturulmalı" ifadelerine yer verdi.

KALYONCU: BUNA İZİN VERMEYİZ

ETKİNLİĞİN iptal edilmesi üzerine sosyal medyadan açıklama yapan MHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Hasan Kalyoncu ise "İhanetin hiçbir maskeyle saklanmasına izin vermeyeceğiz. İzmirli bölücülüğe geçit vermez, evet hoşgörülüdür fakat vatana ve millete düşmanlık yapanları denize dökmesini çok iyi bilir" dedi.