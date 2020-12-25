Yılbaşına dikkat!

Türk Yoğun Bakım Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Oktay Demirkıran, "Şu an itibariyle büyükşehirlerde yoğun bakımlarda gereksinim azalmaya başlamış durumda. Yatak sayıları ve hasta sayısı azaldı" diye konuştu.

'OCAK-ŞUBAT SIKINTI OLABİLİR'

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay da "Yaklaşık bir ay önceki döneme göre Kovid servislerinde yatan hasta sayısı yüzde 40 oranında azaldı. Yoğun bakımlarımızda yatan hasta sayısı yüzde 50 azaldı. Ayaktan Kovid polikliniğine başvuran hasta sayısında da yaklaşık yüzde 40 yüzde 50 oranında azalma mevcut" diye konuştu. Prof. Dr. Demirkıran, rehavete kapılan vatandaşlar nedeniyle yeni yıl kutlamaları konusunda endişeli olduğunu belirterek, "Son alınan önlemlerle birlikte yaklaşık yüzde 20-30 oranında bir azalma olduğu görülüyor. Kesin sonuçları söylemek şu anda kolay olmayabilir ama yoğun bakımlarda yüzde 30, bazı yerlerde yüzde 40'a varan bir azalma var. En büyük endişem bu azalmayı söylememizin bir rehavet yaratması. Önümüzdeki tehlike yeni yıl kutlamaları. Kutlamalar yapılmayacak dendi ama bir şekilde vatandaşlar bir araya gelirse Ocak ayının sonu ve Şubat ayında bizi sıkıntıya sokabilir" diye konuştu.



BÜYÜKŞEHİRLERDE OLUMLU SONUÇLAR VAR

PROF. Dr. Demirkıran, "Pandeminin ikinci dalgasının en başında çok büyük bir yoğunluk olmuştu. Hiçbir yerde yoğun bakımlarda yer kalmadı, 112 çok büyük sıkıntılar yaşadı. Bu çerçevede alınan önlemler bir süre sonra etkisini gösterdi. Şu an itibarıyla büyükşehirlerde yoğun bakımlarda gereksinim azalmaya başlamış durumda. Yatak sayıları ve hasta sayısı azaldı. Ağır hastalar şu anda en ağır hastalar olarak devam ediyor. Ama artık acillerde sedyelerde bekleyen hasta görüntüleriyle karşılaşmamaya başladık. Türk Yoğun Bakım Derneği olarak durum değerlendirmesi yaptığımızda diğer büyükşehirlerin de aynı durumda olduğunu gördük" dedi.