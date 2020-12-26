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Haberler Politika İzmir’deki konteyner kentin “ilk bebeği” dünyaya geldi

’deki konteyner kentin “ilk bebeği” dünyaya geldi

İzmir’deki konteyner kentin “ilk bebeği” dünyaya geldi

26.12.2020

İZMİR'DEKİ depremde 7 aylık hamile olan ve evleri ağır hasar aldığı için konteyner kente taşınan Suriyeli genç kadın, ikinci çocuğunu dünyaya getirmenin mutluluğunu yaşadı. Deprem esnasında 7 aylık hamile olduğunu anlatan Anne Nura Ahmed, "Evimiz yıkılacak diye çok korkmuştum. Eşimin desteğiyle evden çıkabildim. Sonra buraya yerleştik. Türkiye bizi hiç yalnız bırakmadı. AFAD olsun, Türk Kızılay olsun hep yanımızdaydı" dedi. Aileye çeşitli hediyeler veren Genç Kızılay Başkanı Doruk Can Mutlu da, "Bebeğimiz geçici barınma merkezinin ilk bebeği oldu" dedi.

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