Küresel Umut Festivali başlıyor

TURKUVAZ Medya Grubu ve yeni ekonomi dergisi InBusiness öncülüğünde sürdürülebilirlik konusunda farkında-lık oluşturma misyonu taşıyan Küresel Umut Festivali'nin ilk ayağı "2030 Yolu Sürdürülebilirlik Webinarı" 28 Aralık 2020'de Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla online gerçekleştirilecek. "Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Harekete Geç" ana temasıyla yapılacak organizasyonda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Başkanı İbrahim Şenel ve Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı da birer konuşma yaparak Türkiye'nin sürdürülebilirlik alanındaki gelecek 10 yılın stratejisini anlatacak.

HEDEF 1 MİLYON KATILIMCI

Turkuvaz Medya Grubu ve InBusiness Dergisi öncülüğünde oluşturulan Küresel Umut Festivali, Birleşmiş Milletler'in 17 maddeden oluşan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı desteklemeyi, farkındalığı artırmayı, örnek teşkil edecek iyi uygulamalara dikkat çekmeyi ve konuyla ilgili bilgi paylaşımını en üst seviyede tutmayı amaçlıyor. Festival kapsamında 2021 yılı boyunca webinarlar düzenlenecek ve sürdürülebilirlik odaklı bir video platformu oluşturu-lacak. 1 milyon kişiye ulaşması planlanan proje kapsa-mında, ulaşılan her kişi için bir ağaç dikilerek "Küresel Umut Ormanı" oluşturulacak. Geleneksel olarak her yıl düzenlenecek olan festivali etkinlik serisi, eylül ayında gerçekleştirilecek Küresel Umut Festivali ve Küresel Umut Ödülleri ile tamamlanacak.