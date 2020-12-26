‘Yılbaşı partilerine asla izin vermeyiz’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Korona virüs aşısı konusunda herkesin konuşmaması gerektiğini belirten Erdoğan, uzmanları işaret etti. Kendisinin de aşı olacağını ifade eden Erdoğan, yılbaşı partileri konusunda net ifadeler kullandı. Erdoğan, özetle şunları söyledi.



PUTİN'İN ÖZÜ SÖZÜ BİRDİR

Sayın Putin'in ifadeleri aynen kendini de ifade eden ifadelerdir. Sayın Putin ile tanıştığımdan bu yana kendisini ben de aynen bu şekilde tanıdım. Özü sözü bir, verdiği sözde duran, ikili ilişkilerimizde gerçekten hiçbir devlet neredeyse bu tür münasebetlerimizi güçlü götürebildiğimiz ülke nadirdir. Şu ana kadar sürdürdüğümüz münasebetleri aynı şekilde temenni ederim ki sürdürürüz. Aramızdaki ticaret hacmine baktığımız zaman hedeflerimize de aynı kararlılıkla yürüyoruz.



BEN DE AŞI OLACAĞIM

Ben bir tıp mensubu değilim. Benim alanım ekonomi. Ama ülkemin başkanıyım. Kendi danışmanlarım doktor olarak profesör danışmanlarım, sağlık kurulum ve bunun yanı sıra bakanım var. Kendilerinden edindiğim bilgilerden Çin'den 50 milyon doz gelecek. İlk etapta 4.5 milyon gelecek. Aşılama sürecini sağlıkçılarla başlatacağız. Aşı olacağımı Ayasofya Camisi'nde bir Cuma çıkışında açıklamıştım. Tüm vatandaşlarımı bu hassasiyete davet ediyorum. Bu işin bilirkişileri doktorlarımızdır. Bu alanda konuşması gereken hocalarımızdır. Bizim herhangi bir itilaf ve sıkıntıya yol açmadan, aslında virüsle savaşırken, kimsenin aklına virüs düşürmemeliyiz. Tüm arkadaşlarımız ile aşıyı olacağız. Temennimiz bu aşı ile birlikte bu belaya karşı mücadelemizi en güzel şekilde verelim. Burada ilk olarak Çin var, sonra da Almanya var. İki ülkeden gelecek aşılarla süreci işleteceğiz.



PARTİLERE ASLA İZİN VERMEYİZ

Pazartesi günü kabine toplantımız var. Partiler, otellerde olsun villalarda şurada burada olsun güvenlik güçlerimiz gerekli tedbiri alacak. Bunlara müsaade etmemiz mümkün değil. Bizim için insanımızın hayatı her şeyin ötesindedir. Bu tür şeylere fırsat vermeye niyetimiz yok. Bir şey olsa 'bak devlet nerede, devlet gerekeni yapmadı' diyecekler. Buna fırsat veremeyiz. İstihbaratımız her türlü tedbiri alarak bu işlerin üzerine gidecek.



"İSRAİL'İN TEPE YÖNETİCİLERİ İLE SORUNUMUZ VAR"

KONUŞMASINDA İsrail ile ilişkilere de değinen Erdoğan, "Bizim İsrail ile münasebetimiz tam kesilmiş değil. En tepe noktalarındaki kişilerle sorunlar yaşıyoruz. Bunlarla sorunlar olmasa İsrail ile ilişkiler başka olabilirdi. Filistin bizim kırmızı çizgimizdir. İsrail'in tavrını kabul etmemiz mümkün değil. Bu bizim adalet ve toprak bütünlüğü anlayışımıza uymaz. Ayrıştığımız noktadır. Gönül arzu eder ki, İsrail ile ilişkiler daha iyi olsun" ifadelerini kullandı.