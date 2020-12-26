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Haberler Politika Zeus Sunağı’nın iadesi için bakanlık devrede

Zeus Sunağı’nın iadesi için bakanlık devrede

Zeus Sunağı’nın iadesi için bakanlık devrede

26.12.2020

İZMİR'DE, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Zeus Sunağı'nın Bergama ilçesine iadesi çalışmaları konusunda toplantı düzenlendi. Toplantıda konuşan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Zeus Sunağı ile ilgili isteklerimizi, kaygılarımızı ve taleplerimizi Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a ilettim. Bakanımız, uluslararası diplomasinin başlatılması ve Zeus Sunağı'nın ilçemize geri getirilmesi ile ilgili çalışmanın Bakanlık nezdinde yürütüleceğini ve bu çalışmaya destek vereceğini ifade etti" dedi.

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