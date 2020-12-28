Hakkari’de çığ faciası

HAKKARİ Şemdinli'deki landı. Mirgesav Üs Bölgesi'nde kardan kapanan yolun açılması için yürütülen çalışmalarda çığ düşmesi sonucu 2 asker, kar kümesi altında kaldı. Yaralı olarak kurtarılan Uzman Çavuş Mehmet Özbent, kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

TORBALI'YA ATEŞ DÜŞTÜ

İzmir Torbalılı Uzman Çavuş Mehmet Onur Özbent'in naaşı Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından İzmir'e uğurlandı. Felakette şehit olan askerin Ayrancılar Mahallesi'nde yaşayan babası Mevlüt Özbent'e acı haber gece saatlerinde ilçe yöneticileri tarafından verildi. Mehmet Onur Özbent'in 3 erkek kardeşin en küçüğü olduğu öğrenilirken, şehidin evi ve sokağına Türk bayrağı asıldı. Çığ faciası ile ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, çığ altında kalan bir askeri arama çalışmalarının da devam ettiğini duyurdu. Şehit asker bugün Ayrancılar Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

ÖMER DUR