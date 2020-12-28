Pandemi Erdoğan’ın 2020 programını da etkiledi

2020 yılında etkisi tüm dünyayı saran yeni tip korona virüs salgını kapsamında uygulanan tedbirler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yurtiçi ve yurt dışı programlarına da yansıdı. Erdoğan, 2020'de Kovid-19 önlemleri kapsamında seyahatlerini sınırlandırdı. Erdoğan, yurtiçinde de 19 ile ziyaret gerçekleştirdi. 2020, Erdoğan'ın en az yurtdışı ve yurtiçi seyahat gerçekleştirdiği yıl oldu.

YILIN İLK 3 AYINDA 9 ZİYARET

Erdoğan, 2020 yılında 14 ülkeye ziyaret gerçekleştirirken bu ziyaretlerin 9'u yılın ilk 3 ayında gerçekleşti. Yılın ilk ziyaretini Almanya'nın başkenti Berlin'e gerçekleştiren Erdoğan, burada Libya zirvesine katıldı. Erdoğan, Afrika açılımı kapsamında 26-28 Ocak tarihlerinde Cezayir, Gambiya ve Senegal'i ziyaret etti. Daha sonra da Ukrayna, Pakistan, Azerbaycan ve Rusya'ya ziyaretler gerçekleştirdi. 9 Mart'ta Brüksel'de AB liderleriyle bir araya gelen Erdoğan, bu tarihten sonra seyahatlerine ara verdi.

2,5 AY KISITLI EKİPLE ÇALIŞMA

11 Mart'ta Türkiye'de de korona virüs vakalarının görülmesi üzerine sert tedbirler uygulamaya konuldu. Başkan Erdoğan, tedbirlerin en üst düzey uygulandığı dönemin büyük bir bölümünü İstanbul'da geçirdi. Erdoğan çalışmalarını 2,5 ay boyunca Tarabya Köşkü'nde çok kısıtlı bir ekiple yürüttü. Yaz aylarında salgının etkisinin azalmasıyla seyahatlerine devam eden Erdoğan, ilk yurtdışı ziyaretini 2 Temmuz'da Katar'a yaptı. Erdoğan, daha sonra Kuveyt, Katar, KKTC ve Azerbaycan'a ziyaret gerçekleştirdi. Kapalı Maraş bölgesini ziyaret eden Erdoğan, Karabağ Zaferi ile ilgili Azerbaycan'da düzenlenen törenlere katıldı. Erdoğan, 2020 yılında ise 21 ili ziyaret etti. Giresun'daki sel ve Elazığ, Malatya, İzmir'deki deprem felaketlerini yerinde inceleyen Erdoğan, bu süreçte AK Parti'nin bazı il kongrelerine de katıldı.



EN ÇOK GÖRÜŞTÜĞÜ LİDER FAYEZ AL SERRAC

ERDOĞAN, 2020 yılı boyunca Türkiye'de birçok lideri ağırladı. Rusya lideri Vladimir Putin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, İtalya Başbakanı Guiseppe Conte, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Irak Başbakanı Mustafa El Kazımi'nin de aralarında bulunduğu liderlerle görüşmeler gerçekleştirdi. Erdoğan'ın bu yıl içinde en fazla görüştüğü lider ise Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Serrac oldu. Erdoğan ile Serrac, Türkiye'de 6 kez bir araya geldi.



YILIN SON KABİNE TOPLANTISI BUGÜN YAPILACAK

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak. Yılın son Kabine toplantısında, Kovid-19'la mücadelede gelinen aşama, yerli aşı çalışmaları ve yurt dışından ithal edilen aşılara ilişkin takvimin ele alınacağı öngörülüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması planlanan toplantıda, alınan tedbirlerin vaka sayılarına etkisi, yılbaşı öncesi ilave tedbirlerin alınıp alınmayacağı gibi konuların da gündeme gelmesi bekleniyor. Toplantıda aşı yapılacak öncelikli grupların da önemli gündem maddeleri arasında yer alacağı öngörülüyor.



ULUSLARARASI ZİRVELERE VİDEOKONFERANSLA BAĞLANDI

Salgın nedeniyle Erdoğan'ın programlarının büyük bölümü videokonferansla gerçekleştirildi. Erdoğan'ın yüz yüze olarak katıldığı tek uluslararası zirve 19 Ocak'ta Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Libya zirvesi oldu.

HASAN AY